إيرادات أفلام عيد الفطر.. "يوم 13" يتفوق على "هارلى" لليوم الثانى

واصلت أفلام موسم عيد الفطر المبارك 2023 تحقيق الإيرادات المميزة في دور العرض للأسبوع الثاني على التوالي منذ إطلاقها ليلة عيد الفطر.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

ولليوم الثاني على التوالي تفوق "يوم 13" على الأفلام الأخرى محققًا المركز الأول في دور العرض أمس الجمعة، محققًا إيرادات بقيمة 1,292,144 جنيه وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

والفيلم يشارك في بطولته مع أحمد داود كل من: دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وجاء فيلم "هارلي" لمحمد رمضان في المركز الثاني أمس الجمعة، محققًا إيرادات بقيمة 1,118,558 جنيه، والفيلم يشارك في بطولته محمود حميدة ومي عمر وعدد من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا، الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وفي المركز الثالث خلال أمس تواجد فيلم "بعد الشر" محققًا إيرادات بقيمة 529,554 جنيه، وهي إيرادات مميزة للفيلم الذي يقوم ببطولته على ربيع ورنا رئيس وميرنا نورالدين وأوس أوس وعدد من نجوم الكوميديا.

وفي المركز الرابع تواجد فيلم "ابن الحاج أحمد" محققًا إيرادات أمس بقيمة 444,041 جنيه. والفيلم من بطولة شيكو والنجم سيد رجب وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

وحل فيلم "رمسيس باريس" خامسًا بإيرادات بقيمة 195,192 جنيه، وهو من بطولة هيفاء وهبي، وفي المركز السادس جاء فيلم "مغامرات كوكو" بإيرادات بقيمة 83,393 جنيه.

وفي المركز الأخير جاء فيلم "ساعة إجابة" بإيرادات بقيمة 61,778 جنيه.