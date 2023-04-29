السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الغربية" تحصن 94.5% من الحيوانات والماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

الماشية
الماشية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري بالغربية في التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم تحصين 251550 رأساً من أصل 266554 من رؤوس الماشية بالمحافظة لتصل بذلك إجمالي نسبة ما تم تحصينه إلى 94,5%.

وقال الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن الدكتور طارق رحمي، حريص على استمرار حملات الرقابة بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى ومديريات «التموين، والصحة، والطب البيطري، هيئة سلامة الغذاء»، إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم من السلع والمواد التموينية.

بيطري الغربية يحصن ٩٤ ٥ من الحيوانات والماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الطب البيطرى بالغربية حمى الوادي المتصدع محافظ الغربية طارق رحمي محافظ الغربية

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