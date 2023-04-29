الخارجية: عملية إجلاء المصريين من السودان مستمرة عبر 3 نقاط.. وتوقفها بمطار «وادى سيدنا»

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، منذ قليل، أعادت من خلاله التأكيد على نقاط تجمع المصريين الموجودين في السودان والراغبين في المغادرة تمهيدًا لإجلائهم.

وجاء في نص البيان: "إلحاقًا بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 أبريل الجاري، الذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليًا:

1. ­قنصلية مصر العامة في بوتسودان.

2. معبر قسطل (إجلاء بري).

3. معبر أرقين (إجلاء بري)".

وأكدت وزارة الخارجية إنتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة «وادي سيدنا» في السودان نظرًا للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني، قائلة: "على المتواجدين حاليًا في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك".

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866