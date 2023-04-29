الخارجية: عملية إجلاء المصريين من السودان مستمرة عبر 3 نقاط.. وتوقفها بمطار «وادى سيدنا»
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، منذ قليل، أعادت من خلاله التأكيد على نقاط تجمع المصريين الموجودين في السودان والراغبين في المغادرة تمهيدًا لإجلائهم.
وجاء في نص البيان: "إلحاقًا بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 أبريل الجاري، الذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليًا:
1. قنصلية مصر العامة في بوتسودان.
2. معبر قسطل (إجلاء بري).
3. معبر أرقين (إجلاء بري)".
وأكدت وزارة الخارجية إنتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة «وادي سيدنا» في السودان نظرًا للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني، قائلة: "على المتواجدين حاليًا في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك".
وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866