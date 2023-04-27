الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل إجلاء 5327 مصريًا من السودان: 23 طلعة جوية للقوات المسلحة وتوفير مواد غذائية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

كشفت وزارة الخارجية عن تفاصيل استمرار عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان بنجاح، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.

وتستمر جهود مصر، وكذلك السفارة المصرية والقنصلية لدى السودان، في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين إلى أرض الوطن، والتي انطلقت منذ يوم الأحد الماضي.

9 طلعات جوية اليوم.. وتوفير مساعدات لمنتظري الإجلاء 

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اليوم الخميس، شهد إعادة 2648 مصريًا من السودان، موضحًا أنه تم إجلاء 1365 مواطنًا عبر الإجلاء البري، بالإضافة إلى 1283 مواطنًا عن طريق الإجلاء الجوي،

وبلغ إجمالي عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم 5327 مواطنًا من بداية الاشتباكات العسكرية في الأراضي السودانية.

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في ذلك الإطار، نفذت القوات المسلحة 9 طلعات جوية، اليوم الخميس، خلال تنفيذ خطة إجلاء المصريين من السودان.

وأكد متحدث وزارة الخارجية، في بيان، أنه تم تنفيذ إجمالي 23 طلعة جوية حتى الآن.

في السياق ذاته، وفرت القوات المسلحة مواد غذائية وإسعافية لأكثر من 1000 مواطنًا مصريًا من الذين ينتظر إجلاؤهم عبر عمليات الإجلاء الجوي الجارية.

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