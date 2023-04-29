سيدات يد الأهلى يهزمن سبورتنج «28-24» ويتوجن بلقب الدورى

تُوِجت سيدات الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي ببطولة الدوري عمومي سيدات بعد الفوز على سبورتنج في المباراة الختامية للمسابقة، والتي أقيمت في صالة هيئة قناة السويس بنتيجة 28 /24.

واستعاد الأهلي اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لحساب سبورتنج؛ ليجمع بين لقبي الدوري والكأس على خطى فريق الرجال الذي جمع بين البطولتين المحليتين بعد الانتصار على غريمه الزمالك في ختام المسابقتين.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية وتقدم مبكرا بفارق 3 أهداف قبل أن ينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14 /8.

واستمر التفوق الأحمر خلال الشوط الثاني ليحافظ على تقدمه وينهي المباراة بنتيجة 28 /24.

وشهد دوري السيدات لهذا الموسم منافسة رباعية بين الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج بعد تأهلهم جميعا للمرحلة النهائية من أجل المنافسة على اللقب.

وفاز الزمالك على الشمس بنتيجة 25 /23 ليحسم المركز الثاني وجاء الشمس ثالثا فيم اكتفى سبورتنج بالمركز الرابع.

وحصل الأهلي على لقب الدوري على مستوى السيدات للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه كرقم قياسي أسطوري على مستوى كل الألعاب الجماعية بالنادي.

وبختام دوري عمومي السيدات أسدل الستار رسميًا على موسم كرة اليد المحلي بعد ختام جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد.

من ناحية أخرى يستعد كل من رجال الأهلي والزمالك لخوض غمار بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكئوس الإفريقية اللتين يستضيفهما الأحمر منتصف مايو المقبل في صالات فرع النادي بالجزيرة.