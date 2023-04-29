المشدد 7 سنوات لمتهم بأحداث اقتحام قسم التبين

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار ممد حماد عـبدالهادي، اليوم السبت، الحكم على المتهم "رضا.ع"، وهو المتهم رقم 42 بأمر الإحالة في القضية رقم 2267 لسنة 2013، والمعروفة إعلاميا بـ أحداث اقتحام قسم التبين بالسجن المشدد لمده سبع سنوات والزمته بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.