البابا تواضروس الثاني يكرم محرري الملف القبطي بـ"الدستور"

كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، محرري الملف القبطي بجريدة الدستور والصحف المصرية إذ كرم البابا الزميلة ماريان رسمي والزميلة مونيكا جرجس والزميل جرجس صفوت بالملف القبطي بالدستور.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم الفعالة في لقاء “نعمل سويًا” المنعقد في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية



كما كرم البابا عددًا من الزملاء الصحفيين مسئولى الملف القبطى، بصحف اليوم السابع، وفيتو والوطن، والبوابة القبطية والقاهرة ٢٤.



والتقى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صحفي الملف القبطي

وأكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء الذي يجمع قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يستهدف تعريف الصحفيين المسئولين عن الملف القبطي هو التعريف بالكيانات الموجودة بالكنيسة.



وأضاف أن اللقاء سوف يتضمن محاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني إلى جانب التعريف بأسقفية الخدمات والمكتب البابوى للمشروعات والموقع الرسمى للكنيسة، إلى جانب محاضرة عن الإعلام يقدمها القس بولس حليم، فضلا عن ندوة في آخر اللقاء