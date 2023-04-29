السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يكرم محرري الملف القبطي بـ"الدستور"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية،  محرري الملف القبطي بجريدة الدستور والصحف المصرية إذ كرم البابا الزميلة ماريان رسمي والزميلة مونيكا جرجس والزميل جرجس صفوت بالملف القبطي بالدستور.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم الفعالة في لقاء “نعمل سويًا” المنعقد في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 


كما كرم البابا عددًا من الزملاء الصحفيين مسئولى الملف القبطى، بصحف اليوم السابع، وفيتو والوطن، والبوابة القبطية والقاهرة ٢٤.

والتقى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية  وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صحفي الملف القبطي 
وأكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء الذي يجمع  قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يستهدف تعريف الصحفيين المسئولين عن الملف القبطي هو التعريف بالكيانات الموجودة  بالكنيسة.


وأضاف أن اللقاء سوف يتضمن محاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني إلى جانب التعريف بأسقفية الخدمات والمكتب البابوى للمشروعات والموقع الرسمى للكنيسة، إلى جانب محاضرة عن الإعلام يقدمها القس بولس حليم، فضلا عن ندوة في آخر اللقاء

 

اسة البابا تواضروس الثاني أكد الإسكن ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابوي بالكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

"انتفاضة الأثريين ضد وثائقى كليوباترا" تسيطر على حصاد وزارة السياحة والآثار فى أسبوع

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة

وزير الخارجية يعزى أسرة مساعد الملحق الإدارى فى سفارة مصر بالسودان (فيديو وصور)

محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمستشفى دراو وكوم أمبو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين