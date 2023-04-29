5 مفاهيم خاطئة شائعة للحصول على بشرة أكثر صحة.. عليك تجنبها

تعتبر العناية بالبشرة جزءًا أساسيًا من روتيننا اليومي، ولكن هناك الكثير من الخرافات والمفاهيم الخاطئة المحيطة بها والتي يمكن أن تؤدي إلى رعاية غير مناسبة، مما يجعل البشرة أكثر عرضة للتلف والشيخوخة، مع وجود الكثير من النصائح المتضاربة، قد يكون من الصعب معرفة ما يجب تصديقه، من فكرة أن شرب الماء سيعالج جميع مشاكل البشرة، إلى فكرة أن الدباغة مفيدة لك، سنضع الأمور في نصابها الصحيح على هذه الأساطير الشائعة والعناية بالبشرة.

5 خرافات شائعة عن العناية بالبشرة:

1. الخرافة: نحن بحاجة إلى استخدام واقي الشمس فقط عندما يكون الجو مشمسًا بالخارج.

الحقيقة: يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تخترق السحب وحتى في الأيام الملبدة بالغيوم ، لذلك من المهم ارتداء واقٍ من الشمس كل يوم ، بغض النظر عن الطقس. بالإضافة إلى ذلك ، يجب إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين ، أو بعد السباحة أو التعرق مباشرة.

2. الأسطورة: كلما زاد عامل الحماية من الشمس، كانت الحماية أفضل.

حقيقة: في حين أن واقيات الشمس ذات عامل الحماية من الشمس العالي توفر حماية أكبر من واقيات الشمس ذات عامل الحماية من الشمس المنخفض ، فإن الاختلاف ليس مهمًا كما تعتقد، يحجب عامل الحماية من الشمس 30 حوالي 97٪ من الأشعة فوق البنفسجية ، في حين أن عامل الحماية من الشمس 50 يحجب حوالي 98٪ من الأشعة فوق البنفسجية. ما هو أكثر أهمية من رقم SPF هو عدد المرات التي تستخدم فيها واقي الشمس وكم تستخدمه.

3. الخرافة: كلما زاد تقشير بشرتك كلما كان مظهر بشرتك أفضل.

الحقيقة: يمكن أن يؤذي التقشير المتكرر بشرتك ، ويسبب احمرارًا وتهيجًا وحتى تندبًا، يوصى بعدم التقشير أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع ، حسب نوع بشرتك بالإضافة إلى ذلك ، كن لطيفًا عند التقشير وتجنب استخدام أدوات التقشير القاسية أو الأدوات التي يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك.

4. الخرافة: البشرة الدهنية لا تحتاج إلى مرطب.

الحقيقة: حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى ترطيب لتبقى صحية ورطبة، يمكن أن يساعد استخدام مرطب خفيف الوزن وخالي من الزيت في تنظيم إنتاج الزيت ومنع ظهور البثور.

5. الخرافة: منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن هي الأفضل دائمًا.

الحقيقة: سعر منتج العناية بالبشرة لا يعكس بالضرورة جودته أو فعاليته، هناك العديد من خيارات العناية بالبشرة ذات الأسعار المعقولة والفعالة مثل نظيراتها الأغلى ثمناً، من المهم التركيز على مكونات المنتج وصياغته ، بدلاً من سعره.

اختر دائمًا منتجات العناية بالبشرة الخضراء والطبيعية والنباتية بخلاف المنتجات الصناعية المحملة بالمواد الكيميائية.