السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الاتحادى الديمقراطى": الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإجلاء المصريين من السودان

إجلاء المصريين من
إجلاء المصريين من السودان

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإجلاء المصريين من السودان، وهذا أمر مطمئن للغاية رغم الصعوبات الموجودة.

وأضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن السفارة المصرية في السودان تطبق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل حرفية ومهنية، إذ إن السودان يمر بأزمة صعبة، فالحرب الناشبة هناك بين قوتين داخل مدينة الخرطوم وليس خارج الدولة على الحدود، وهناك تنسيق مع الجيش السوداني والسفارات السودانية، كما أنه يتوافر أتوبيسات  لعودة المصريين بأمان من خلال ممرات آمنة وتوفير أماكن تجمعات.

وأوضح أن السفارة تتواصل مع المواطنين بنفسها من خلال الهاتف، لافتًا إلى أن المصريين أكبر جالية في السودان، إذ أن هناك بعثة تعليمية وأخرى زراعية، بالإضافة إلى وجود رجال الأعمال والمصانع والشركات الاستثمارية التي تعمل هناك.

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"الاتحادى الديمقراطى": الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإجلاء المصريين من السودان

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