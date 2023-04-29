تقرير: ثنائى البريميرليج يتنافس على ضم جيمس ميلنر من ليفربول

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن المخضرم جيمس ميلنر قائد ليفربول الإنجليزي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد ميلنر مع الريدز نهاية الموسم الحالي 2022-2023 بعدما قضى 8 سنوات داخل صفوف ليفربول.

وقال تقرير صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن برايتون ألبيون وبيرنلي الصاعد حديثًا للبريميرليج يتنافسان على ضم اللاعب المخضرم هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن برايتون حتى الآن هو الأوفر حظًا بضم ميلنر في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ37 عامًا لعب 326 لقاءً مع ليفربول بجميع المسابقات، وسجل 26 هدفًا وتوج بسبعة بطولات مع الفريق.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة قوية، عندما يستضيف نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفاز فريق ليفربول على مضيفه وست هام 2-1، في المباراة التي جرت الأربعاء، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، على استاد ويمبلي بلندن.

بينما تعادل توتنهام مع نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية في لقاء مثير.