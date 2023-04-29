السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القس بولس حليم: الإعلام يساهم في تشكيل شخصية وثقافة المواطنين

بولس حليم
بولس حليم

قال القس بولس حليم مسؤول قطاع التدريب والمؤتمرات بالمركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية، إن الصحفي صاحب رسالة هامة، و أن الإعلام يساهم في تشكيل الشخصية والثقافة ومصير القرارات الحياتية التي يمر بها الإنسان في حياته اليومية بالإضافة إلى تكوين توجهات معينة، فالإعلام ممكن أن يشكل الشخصية الإنسانية.

وأضاف: الكلمة المكتوبة هى مؤثر قوي ولاتمر بل تستقر في الوجدان وتخرج الكلمة في شكل قرارات مصيرية، لذلك لابد وأن يهتم بكل كلمة يكتبها الصحفي، ومن يملك الثقافة يملك القرار فالحروب الآن هى الحرب المعلوماتية فالاعلام أصبح مؤثر حتى في قيادة العالم، فالعالم الافتراضي سرق حياة الإنسان فأصبح هناك عالم جديد ، وفي ذلك لابد وأن يكون للإعلام دورا قويا في التوعية في ذلك.

وتابع: للإعلام دورا في التأثير في اتخاذ القرارات والتأثير قد يكون واسع المدى قد يصل لأبعد مكان وأيضا له تأثيره في تشكيل الرأي العام ومصير مجتمع بأكلمه، ونسبة الأمية تعطي فرصة كبيرة لتزييف الوعي وبعدما كنا نقول أن الصورة لاتكذب أصبحت للأسف الصورة تكذب فقد يتم "فبركتها" والفيديو أيضا يمكن فقد "فبركته" وهنا تكمن خطورة الإعلام في التوعية من تزييف الوعي.

الأرثوذكسي الشخصي العالم الافتراضي المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية بولس حليم تزييف الوعي حياته اليومية والثقافى

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