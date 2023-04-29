السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رحاب موسى: القيادة السياسية أدارت ملف إجلاء المصريين من السودان بحكمة

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

أشادت رحاب موسي عضو مجلس النواب، بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية فى عودة المصريين المتواجدين بالسودان بعد اشتعال الأوضاع هناك.

وأضافت أن الخارجية نجحت حتى يوم أمس الجمعة في إعادة ٤٥٤ مواطنًا مصريًا بالسودان عبر الإجلاء البري و٦١٨ مواطنًا عن طريق الإجلاء الجوي، بإجمالي ١٠٧٢ مواطنًا، مؤكدة أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان إلى ٦٣٩٩ مواطنًا حتى الآن.

وأوضحت أن القوات المسلحة نفذت ٤ طلعات جوية اليوم ٢٨ إبريل، ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى ٢٧ طلعة جوية ، مشيره ان الدولة المصرية تتحرك فى كافة الجهات سواء فى إجلاء الرعايا للمصريين الراغبين فى مغادرة السودان،  أو استقبال النازحين من دولة السودان الشقيقة، وهذا يؤكد قوة للدولة المصرية.

وأكدت رحاب موسى قدرة القيادة المصرية وأجهزة الدولة على إدارة الملف بحكمة بالغة دون التورط في الصراع الداخلي الدائر في السودان وهو ما يعكس أحد ركائز مصر في السياسة الخارجية والتي تتمثل في احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شئون الآخرين، مشيرا إلى أن مصر تؤيد تغليب الحوار واللجوء إلى الحلول السلمية والحد من العنف المتصاعد الذي يهدد مستقبل الدولة الشقيقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواجدين فى السودان المصريين من السودان النائبة رحاب موسى عودة المصريين من السودان

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