السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس لص قتل سيدة فوجئ بوجودها فى شقة عزم على سرقتها

حبس لص
حبس لص

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سيدة فوجئ بوجودها داخل شقة عزم على سرقتها، وطلبت التحريات حول الواقعة.

البداية بتلقى المقدم أحمد السويركي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار 3 طعنات نافذة، مع وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل سكن المجني عليها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأفاد بأنه حاول سرقة الشقة معتقدًا خلوها من قاطنيها، وأنه فور دلوفه إلى الداخل تفاجأ بالمجني عليها التي حاولت الصراخ فسدد لها 3 طعنات مستعينًا بسلاح أبيض «سكين» ولاذ بالفرار خشية ضبطه.

حبس لص قتل سيدة قسم شرطة أول أكتوبر مديرية أمن الجيزة

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