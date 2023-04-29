السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل سيدة وإشعال النيران فى شقتها بالمرج

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل سيدة وإشعال النيران في شقتها بسبب خلافات بينهم في منطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحريق.

وبالفحص تبين وفاة سيدة داخل الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ونقلت المتوفاة إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الحريق، وبتكثيف الجهود تبين أن صديق زوج المجني عليها وراء الواقعة بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

قاضي المعارضات جنح المرج منطقة المرج

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