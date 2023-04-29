محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 222 منشأة طبية بالقرى المستهدفة

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى سوهاج بلغت 222 مشروعًا ما بين إنشاء جديد وتطوير.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة المشروعات شملت إنشاء 135 وحدة صحية ومركزًا طبيًا جديدًا، وتطوير ورفع كفاءة 44 وحدة صحية، وإنشاء 35 نقطة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 8 مستشفيات، لافتًا إلى الانتهاء من العديد من تلك المشروعات، واستمرار العمل في بعض المشروعات الأخرى بنسب تنفيذ متقدمة.

وأكد "الفقي "على أهمية تلك المشروعات في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بقرى المحافظة المستهدفة، وتغيير واقع الريف إلى الأفضل من خلال العمل على توفير كل الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بالقرية.

فيما عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا تحضيريًا؛ لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

حضر الاجتماع كل من "اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عادل الشاذلي، ممثلًا عن مديرية أمن سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي كل جهات الولاية، وعدد من الجهات المعنية".

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، موجهًا بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتًا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات.