السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس حلاق قتل فلاحًا فى مشاجرة بالمنوفية 4 أيام

حبس حلاق
حبس حلاق

أمرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية تحت إشراف المستشار علي حسن، المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس حلاق لقيامه بقتل فلاح وإصابة آخر بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان "ح . د"،  فلاح مقيم بقرية شبرا بلوله، أمام منزله عقب خروجه للعمل باكر للذهاب إلى أحد الحقول، على يد "ش . م"، حلاق بطعنه طعنة غدر من الخلف أودت بحياته فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكيل نيابة المستشار على حسن المحامي العام حلاق فلاح محافظة المنوفية

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