حبس حلاق قتل فلاحًا فى مشاجرة بالمنوفية 4 أيام

أمرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية تحت إشراف المستشار علي حسن، المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس حلاق لقيامه بقتل فلاح وإصابة آخر بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان "ح . د"، فلاح مقيم بقرية شبرا بلوله، أمام منزله عقب خروجه للعمل باكر للذهاب إلى أحد الحقول، على يد "ش . م"، حلاق بطعنه طعنة غدر من الخلف أودت بحياته فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.