السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 654 شاحنة و76 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 460 شاحنة و57 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 194 شاحنة و19 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي السفينة SCORPIO HONOR قادمة فارغة من جدة  لشحن  فوسفات والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2  فيما استقبل الميناء بالامس السفينة  دليلة  بينما غادرت السفينة  بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة  و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وسينا امس بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج ومغادرة السفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2070 راكب بموانيها.

البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الملاحة مطار مرسى علم ميناء نويبع ميناء سفاجا

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