السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل ضبط بـ"كيلو حشيش" فى النزهة

جريدة الدستور

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه في منطقة النزهة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،300 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفى محمول. 

وبمواجهته اعترف بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة النزهة حبس عاطل منطقة النزهة

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