استقالة ريتشارد شارب رئيس هيئة بى بى سى من منصبه.. القصة كاملة

جاءت استقالة ريتشارد شارب من من منصبه في هيئة بي بي سي، الجمعة، ذات صدى مدوياً، بعد تعيينه في منصبه منذ عام 2021، حيث تم تعيينه بعد فترة قصيرة من قيامه بمساعدة بوريس جونسون الذي كان رئيسا للوزراء حينذاك على الحصول على قرض بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني.

تفاصيل الاستقالة

وجاءت الاستقالة على خلفية تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض، لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون، وقال شارب: "أشعر بأن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد، الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي".

وقال شارب في بيان أعلن فيه استقالته: "إن التقرير خلص إلى أنني خالفت قواعد الحوكمة المتعلقة بالتعيينات العامة"، لكن هذه المخالفة "لا تبطل بالضرورة التعيين".

وبعدما تحدث عن مخالفة "غير مقصودة"، أشار شاربإلى أنه يريد وضع "مصالح هيئة الإذاعة البريطانية أولا". ستصبح استقالته سارية المفعول في نهاية يونيو. وفي رسالة إلى ريتشارد شارب، قالت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر إنها "تتفهم وتحترم" قراره وشكرته على عمله كرئيس للهيئة.

سبب استقالة رئيس إذاعة بي بي سي

قالت الإذاعة: إن الاتهامات تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون له يد في تعيين شارب رئيسا لهيئة الإذاعة البريطانية، مقابل مساعدة الزعيم السابق للبلاد في الحصول على قرض.

وذكرت وسائل الإعلام بريطانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن شارب ساعد الزعيم البريطاني السابق في ترتيب الحصول على قرض بنحو 800 ألف جنيه إسترليني (990 ألف دولار)، مما أثار دعوات للتحقيق.

وجاءت استقالة شارب، بعدما طلب من مجلس إدارة "بي بي سي"، في يناير الماضي، فتح تحقيق حول ملابسات تعيينه، في ظل الحديث عن علاقته بـ قرض بوريس جونسون.

وفي الوقت نفسه ، فإن “بي بي سي” تكافح ماليا، حيث جمدت الحكومة، ميزانيتها، للعامين المقبلين، مع تغيير طريقة تمويل المؤسسة.