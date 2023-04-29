السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عضو إدارة النادى الأهلى: تركيزنا كبير قبل لقاء الرجاء

محمد الغزاوي
محمد الغزاوي

أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، جاهزية جميع لاعبي الفريق لخوض مباراة الرجاء المغربي، التي تقام مساء اليوم السبت في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الجميع في حالة تركيز شديدة، وأن هناك ثقة كبيرة في شخصية اللاعبين وقدرتهم على خوض المواجهات الصعبة، لافتًا إلى أن الأهلي يسعى لتقديم مباراة قوية وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأشار "الغزاوي" إلى أن مباراة الغد تجمع بين فريقين عريقين تجمعهما علاقات وطيدة لا تتوقف عند نتيجة مباراة، موجهًا الشكر إلى الأشقاء في المغرب بعد أن حظيت بعثة الأهلي باستقبال حافل ومعاملة طيبة للغاية تعكس الروابط القوية بين الناديين الكبيرين.

وأكد رئيس بعثة الأهلي أن الاتصالات مع مسؤولي نادي الرجاء لم تنقطع منذ وصول البعثة إلى المغرب، وأن خالد فكرني نائب رئيس النادي المغربي، حرص على التواصل المستمر مع البعثة من أجل الاطمئنان على الترتيبات، فضلًا عن تواجد لحسيني عبد الفتاح رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الرجاء في المطار لاستقبال البعثة، وزيارته مقر الإقامة من أجل تذليل كافة العقبات.
كما حرص رئيس بعثة الأهلي على توجيه الشكر أيضًا إلى مسؤولي مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، لما قاموا به من جهود كبيرة خلال استضافة تدريبات الفريق على ملعب العربي الزاولي.

واختتم "الغزاوي" حديثه بالتأكيد على الثقة الكاملة في خروج مباراة الأهلي والرجاء وسط أجواء طيبة تليق بالعلاقات القوية بين الجانبين.

محمد الغزاوي الاهلى الرجاء البيضاوى دورى ابطال افريقيا

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