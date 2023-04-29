أسعار الذهب اليوم 29/4/2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية ، انخفاضا ملحوظا، مقارنة بسعر تداول أمس وأول أمس ، حيث شهدت أسعار الذهب قفزة مهولة يوم الخميس الماضي تخطى بها سعر الجرام عيار 24 حاجز 3200 جنيه لأول مرة في تاريخها، وسجلت العيارات الأخرى أرقاما غير مسبوقة، حيث تحوز أخبار أسعار الذهب بمتابعه لحظية من قبل الكثير من الأشخاص، لذا فخلال هذا التقرير نقدم لكم أخر تحديث لسعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

قال عبد الرحمن تره أحد تجار الذهب أن أسعار الذهب تتحرك بشكل لحظي فما بين الارتفاع والأخر قد لا يتجاوز بضع دقائق، لذا فإن بعض الزبائن الغير متابعين لتحديثات سعر الذهب اندهشت عند سؤالهم عن سعر الذهب وفقط ذهبوا لإحضار الأموال وعادوا ليتفاجاوا بأن السعر قد تغير في وقت قصير، و البعض منهم لم يدرك أن السعر لا يحدده البائع بل هو سعر موحد يخضع للعديد من العوامل منها سعر الشاشة العالمية، وسعر صرف الدولار وغيرها من العوامل التي لا دخل للتاجر بها، فيظن بأن السائغ هو من رفع السعر خلال هذه الفترة القصيرة.

وأشار تره إلى أن الأسعار اليوم شهدت انخفاضا وصل إلى نحو 200 جنيه فى الجرام، حيث سجل أخر تحديث لسعر الذهب في المعاملات الصباحية لأسعار الذهب للعيارات المتداولة الآتي

أسعار الذهب اليوم عيار 24

وانخفض سعر الذهب عيار 24 ليسجل 3000 جنيها للجرام بانخفاض وصل الى 200جنيها للجرام فوصل في أقصى ارتفاعا له اليوم إلى 3200 جنيه للجرام الواحد دون احتساب سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أما عيار 21 الأكثر تداولا والذي يتوفر منه الكثير من المشغولات الذهبية فقد سجل في اخر تحديث له اليوم 2625 وجنيها الجرام الواحد دون احتساب سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

في مسجله عيار 18 في المعاملات المسائيه نحو 2250 جنيها للجرام دون احتساب سعر المصنعيه.

سعر جنيه الذهب اليوم

اما سعر جنيه الذهب فسجل اليوم 21000 جنيه وهو يتحدد سعره بحسب سعر عيار 21 فهو يزن من ذاك العيار 8 جرامات ويتوفر منه عملات باوزان مختلفة منها الربع جنيه ذهب والنصف جنيه ذهب والخمسة جنيه ذهب.



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