الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى يوجه بحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة المقطم

جريدة الدستور

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، بحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة المقطم.

جاء ذلك خلال حديثه مع المهندس المسئول على مشروع محور عبد المجيد محمود بمنطقة المقطم.

وقال الرئيس السيسي، خلال جولة  تفقدية أجراها، اليوم الجمعة، بالقاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة: "بصوا على شبكة الطرق العرضية اللى بتربط شارع 9 بالمقطم ومحور ياسر رزق عشان، نعملها بالمرة عشان تكون الحركة المرورية متيسرة".

وحرص الرئيس السيسي، خلال جولته، على طمأنة المواطنين، بتسهيل طرق الوصول إلى أسواق النصف جملة الجاري إنشاؤها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الصرف الصحي المقطم

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