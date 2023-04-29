في يومه العالمي.. رجال رفعوا شعار "الرقص مش بس للستات"

يوافق اليوم السبت، 29 أبريل 2023، الاحتفال السنوي للرقص العالمي International Dance Day، حيث طرحه مجلس الرقص العالمي عام 1982، وهي منظمة غير حكومية شريكة لليونسكو، ويحتفل به في 29 أبريل من كل عام.

ولا يرتبط التاريخ بشخص أو شكل معين من أشكال الرقص، بالرغم من أن هذا اليوم يوافق يوم ميلاد الراقص وأستاذ الباليه الفرنسي جان جورج نوڤير، فالغرض الرئيسي من يوم الرقص العالمي هو جذب انتباه نطاق أكبر من الجماهير إلى فن الرقص.

جاء اختيار مهرجان الرقص العالمي على يد مجلس الرقص العالمي، الذي يعد منظمة تعمل تحت مظلة اليونسكو لكل أنواع الرقص، حيث تم تحديد يوم 29 أبريل من كل سنة. ثم اقترح أن يكون هذا اليوم عطلة رسمية في عام 1982 من قبل لجنة الرقص الدولية في معهد المسرح الدولي التابع لليونسكو، وكان وراء الاقتراح بيوتر كوسف كنوع من إحياء ذكرى جان جورج نوڤر.

في السطور التالية نسلط الضوء على عدد من الرجال أقتحمن مجال الرقص الاستعراضي، ورفعن شعار "الرقص مش للستات فقط".

هريثيك روشان:

يمتلك الممثل الهندي الشهير براعة كبيرة في أداء الرقصات شديدة الصعوبة, مع قدره كبيرة على السيطرة على عضلات جسده وتعبيرات وجهه مما جعله أفضل راقصي بوليوود بلا منازع.

برابهو ديفا:

يعتبر برابهو ديفا، أحد نجوم السينما الهندية، هو راقص ماهر وممثل شارك في العديد من الأفلام، وربما تكون شهرته كممثل ليست كشهرته كراقص، وهي الشهرة التي أكتسبها فضل العديد من الرقصات الرائعة التي قام بأدائها سواء في الأفلام.

جين كيلي:

يعتبر واحداً من أكبر النجوم ومبتكرين الرقصات خلال عصر هوليود الذهبي فقد كان راقصًا وممثلاً ومغنيًا ومخرجًا سينمائياً ومنتجًا ومصممًا للرقصات.

كما عرِف بأسلوب رقص ذي طابع رياضي مليء بالحيوية، بالإضافة إلى مظهره الحسن والشخصيات المحبوبة التي تقمص دورها على الشاشة.

مايكل جاكسون:

يعتبر مايكل جاكسون أسطورة رقص "الهيب هوب" الذى كان أول من أظهر موهبة مذهلة للإيقاع والرقص في سن مبكرة جداً ليشكل أسلوبه المميز في الرقص والحركات المذهلة التي سجلت باسمه مثل رقصة مشية القمر الشهيرة.