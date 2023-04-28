الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشعب الديمقراطى: أخطاء الحوار الوطنى 2011 تم تداركها الآن

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الدستور هو الوثيقة التي تربط بين الشعب والدولة، ولهذا تفعيل نصوص الدستور على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر لا يمكن التغافل عنه.

 مجلس أمناء الحوار الوطني 

وأكد خالد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حالة من الارتياح بين الأحزاب الوطنية وبين أطياف المجتمع؛ نتيجة القرارات الجذرية التي اتخذها الرئيس السيسي تجاه الحوار الوطني ومبادر العفو الرئاسي التي كانت خير دليل على مراعاة حرية المواطن وحقوقه الإنسانية في التعبير السلمي. 

وأضاف في حديثه، أن حزب الشعب الديمقراطي يستبشر الخير المسبق لجلسات الحوار الوطني بصورة كبيرة، معبراً: "لجنة الحوار الوطني التي عقدت عام 2011 كانت خالية من الكثير من المقومات منها غياب اللائحة الداخلية، لجان فرعية، غياب التنسيق الداخلي بين الجهات".

مقومات الحوار الوطني 

وتابع: "جميع المقومات التي افتقرها الحوار الوطني عام 2011 أصبحت متواجدة الآن بصورة كبيرة وتم تداركها الآن".

واستطرد: "بنذاكر من 9 أشهر علشان خاطر مصر وشعبها بحيث تكون المشاركة في الحوار الوطني مبنية على البحث العلمي الدقيق، كما أن الموضوعات التي وضعها مجلس الأمناء تكفل النجاح".

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