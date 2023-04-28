وكيل "زراعة الغربية" يتابع انتظام عملية توريد القمح (صور)

أجرى الدكتور خالد على أبوشادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الجمعة، جولة مرورية على الصوامع والشون والمواقع التخزينية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح أبوشادى، أن عملية توريد القمح تتم بصورة منتظمة في المراكز والقرى، وأن هناك لجانا مشكلة في كل موقع مكونه من (الزراعة - التموين - هيئة سلامة الغذاء - القباني - آمين العهدة)، وأشار وكيل زراعة الغربية، إلى ارتفاع نسبة التوريد حيث وصلت نسبة التوريد حتى الآن إلى ٩١٤٢.٨٢٢ طن.

وأضاف أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب ودرجة نقاوة 23 سعرة 1475 للإردب ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، وسرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، على أن يكون تسديد المستحقات إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحليه، مشيراً إلى أنه يوجد 22 نقطة لاستلام الأقماح بين صوامع وهناجر وشون مطورة لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.



وأشار إلى أنه يوجد تعاون من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وأوضح أنه يجري تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم خلال عملية توريد الأقماح، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للمزارعين، مناشدًا جموع المزارعين بضرورة الالتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على القمح.



وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، جموع المزارعين بضرورة الالتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على القمح، مؤكدا أن هذا واجب قومى ووطنى فيجب على الجميع تلبية نداء الوطن.