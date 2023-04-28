الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" فى قسطل: مصر رفعت استعدادها لاستقبال العائدين من السودان

القادمين من السودان
القادمين من السودان

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية بمعدية معبر قسطل، إن الحكومة المصرية رفعت درجات الاستعداد تيسيرًا على القدوم والوافدين من السودان.

ولفت خلال مداخلة هاتفية إلى أن الدولة المصرية تعمل على تيسير الإجراءات داخل معبر قسطل، وأن مصر تعمل مع الدول المختلفة لإجراء رعاياها من السودان، مشيرًا إلى أن كثيرا من الوافدين قدموا شهادات كثيرة أكدوا خلالها أنهم اختاروا الدولة المصرية لشعورهم بالأمن داخل مصر.

وأردف: "الأسر السودانية ترى أن مصر وطنهم الثاني، أما الجنسيات المختلفة فتؤكد أن مصر أقرب بلد آمن إلى الأراضي السودانية، وسيتوجهون بعدها إلى وجهتهم الأصلية".

ولفت إلى أن معبر قسطل يشهد حركة كبيرة في أعداد وصول النازحين من السودان، لكن الغالبية العظمى تأتي عبر معبر أرقين.

القاهرة الإخبارية معبر قسطل السودان الحكومة المصرية العائدين من السودان

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: دوى انفجار شمال العاصمة السودانية واستهداف برج اتصالات

كاتب سودانى يكشف تفاصيل استعانة البشير بميليشيا الدعم السريع وسن قانون خاص لهم

كاتب سودانى: ميليشيا الدعم السريع أنشئت بسبب حركتين مسلحتين لمناوءة الحكومة

"القاهرة الإخبارية": تضامن شعبى لتقديم الدعم اللوجيستى للقادمين من السودان عبر معبر أرقين

"الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا: "ارتدوا الجواكت"

مفوضية اللاجئين بالسودان: أكثر من 40 ألف شخص نزحوا من الخرطوم

"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى صد هجومًا للدعم السريع بجبل أولياء

محمد عفيفى يكشف لـ"أطياف" سر مقولة "المصريين دمهم خفيف"

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلى لشهر أبريل 2023

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

رجل الهدوء

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق "الإسماعيلية ـ بورسعيد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

رجل الهدوء

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين