الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة مصرية.. انطلاق فعاليات معرض تونس للكتاب بدورته الـ37

معرض تونس للكتاب
معرض تونس للكتاب

تحت شعار “حلّق.. بأجنحة الكتاب”، انطلقت اليوم الدورة الـ37 من فعاليات معرض تونس الدولى للكتاب، الذي افتتحه الرئيس التونسي قيس سعيد، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في مقدمتهم السفير المصرى بتونس إيهاب فهمي.

وفي الدورة الـ37، يشارك فيها 279 عارضًا من 22 دولة، بينها: “روسيا وإيطاليا” اللّتيْن تشاركان للمرة الأولى منذ تأسيس المعرض، إلى جانب مشاركة مصر وعدد من الدول التى من بينها “الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وسوريا ولبنان والكويت والأردن وقطر والسودان واليمن والسعودية والإمارات تركيا وإيران وفرنسا والسنغال والسويد والمجر وأيرلندا”.

ويبلغ عدد العارضين التونسيين 128 يقدمون إصدارات مختلفة إلى جانب 124 عارضا من الدول العربية و24 عارضا أجنبيا، فضلا عن 3 أجنحة لمنظمات غير حكومية.

وتتضمن الدورة الحالية العديد من الأنشطة المخصصة للكتاب من ضمنها أكثر من 100 نشاط موجه للكبار يتراوح بين الندوات الفكرية والأدبية ذات العلاقة بمواضيع وإشكاليات راهنة وطنيًا ودوليًا، على غرار التنمية المستدامة والتحديات البيئية ورهانات الرقمنة وغيرها، بالإضافة إلى أنشطة تهتمّ بالقراءات الشعرية والقصصية وتوقيعات الكتب والحقائب الأكاديمية وغيرها.

أما البرنامج الموجّه للأطفال والشباب، فيتضمن أكثر من 300 نشاط، منها ما هو موجّه للفئات العمرية المبكّرة أي بين 3 و5 سنوات، ويؤثر برنامج الأطفال فرق ومنشطّون مختصون من 18 بلدًا سيقدّمون برنامجًا ثريًا ومتنوعًا في جميع الاختصاصات الفنية على غرار الرسم والسينما ومسرح العرائس وفن الحكي والأدب.

ويشارك من مصر ما يزيد على 70 دار نشر مصرية، من بينها دار صفصافة ودار كيان ودار مدبولي للنشر.

وتحمل هذه الدورة اسم المثقّف الراحل البشير بن سلامة، الوزير السابق ومؤسّس المعرض، تكريمًا واعترافًا بإسهاماته في خدمة الثقافة في تونس ومؤسّس العديد من التظاهرات الثقافية من بينها “معرض تونس الدولي للكتاب”.

حل ق بأجنحة الكتاب معرض تونس الدولي للكتاب الرئيس التونسي قيس سعيد السفير المصرى بتونس إيهاب فهمي 70 دار نشر مصرية

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