بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

علم "الدستور" من مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا وزير البترول سيعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول خلال الساعات القليلة المقبلة، بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك.

اعتماد العلاوة بأثر رجعي من أبريل

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يتم اعتماد العلاوة بأثر رجعي من أبريل بالنسبة للقطاع العام بنسبة 12% وبدون حد أقصى.

كما أشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة للقطاعين المشترك والاستثماري من المتوقع أن تكون العلاوة كما يلي:

المستوى الثاني 250

المستوى الأول 325

مدير عام مساعد 375

مدير عام ومساعد رئيس شركة 425

رئيس شركة 500

بالإضافة إلى 400 جنيه على الأجر المتغير

ويرتبط إقرار العلاوة فى قطاع البترول باجتماع مجلس إدارة الهيئة، والذي يتكون من عدد من الوزراء برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تنفيذ برنامج الثالث من التنمية البشرية، لتعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشري بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة أداء العاملين بالمواقع المختلفة بكافة الشركات، من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية فى وضع النظم لإدارات الموارد البشرية بالشركات.

كما تم الانتهاء من إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية للقطاع والإدارة الوسطى مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

كما تم كذلك اطلاق النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لاختيار أكفأ العناصر الشابة وجارى العمل على إجراء الاختبارات والتقييمات المخططة وفقاً لأحدث الطرق العالمية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متطورة بمعايير موحدة لحوالي 245 ألف عامل بالقطاع وابتكار منهجية لتحليل الموارد البشرية لكل شركة في القطاع للوقوف على نقاط الضعف والقوة، وتحديد المخاطر والفرص للنهوض بالشركة من خلال تطوير وتنمية العنصر البشري بها.