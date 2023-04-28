الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا: "ارتدوا الجواكت"

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم، وحتى منتصف الأسبوع المقبل نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا وهي كتل هوائية معتدلة ومنخفضة في درجات الحرارة.

ولفتت، خلال مداخلة هاتفية لنشرة DMC، على قناة dmc، إلى أنه بالإضافة للكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلومتر في سطح الأرض، يؤدي لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة 6 درجات عن الأمس، ويستمر الانخفاض حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء ربيعية في فترة النهار، أما فترات الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة لتتراوح بين 14 و15 درجة مئوية.

وأوضحت أن هذا الطقس تصحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق شمال الصعيد فقط، وأن نشاط الرياح يؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج يتجاوز 3.5 متر، وهو طقس غير مناسب للصيد، بالإضافة لسقوط أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ونصحت المواطنين بارتداء "جاكيت" في فترات الليل والصباح الباكر.

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