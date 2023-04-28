"إكسترا نيوز": 5000 مواطن مصرى عادوا من السودان منذ بداية الإجلاء

قال هشام عبد التواب، موفد قناة «إكسترا نيوز» من معبر أرقين، إن هناك عددا كبيرا من الحافلات التي تصطف بالجانب المصري من معبر أرقين والتي استطاعت دخول الجانب المصري منذ اللحظات الأولى من اندلاع الحرب بالسودان، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالجانب المصري.

الحرب فى السودان

وأكد هشام عبدالتواب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تم استقبال صباح اليوم وفد من الفلبين القادمين من دولة السودان، كما أن أكثر من خمسين دولة عبرت رعاياها من خلال الدولة المصرية.

وأضاف في حديثه، أنه حتى صباح اليوم تجاوز عدد الجاليات المصرية القادمة من السودان الـ5 آلاف مواطن، منذ بداية عمليات الإجلاء، ومصر تنتظر باقي الأعداد المتبقية في السودان.

الخارجية المصرية

هناك الكثير من التحديات المستمرة التي تنشرها وزارة الخارجية للجاليات المصرية بالسودان لمتابعتهم وتوفير المعلومات اللازمة لهم لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أن الخارجية المصرية نشرت صباح اليوم تقريرا هاما عن نقاط تجمع المصريين بالسودان الذين يرغبون في العودة لوطنهم.