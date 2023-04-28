الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين بعد سقوط سيارة من أعلى معدية بنهر النيل فى المنيا

مصرع شخصين
مصرع شخصين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في المنيا من انتشال جثتي سائق ومزارع، غرقا في نهر النيل إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية أمام قرية الكرم بأبوقرقاص، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزي.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بسقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية في نهر النيل، أثناء العبور من البر الغربي للشرقي، وذلك أمام قرية الكرم.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن غرق كل من: محمود طلعت توفيق 35 عاما، سائق، وعمر فتحي جاد المولي 40 عاما، مزارع، يقيمان بقرية كرم أبوعمر بمركز أبوقرقاص.

وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص عن سحب السيارة الربع نقل من نهر النيل باستخدام لودر مجلس المدينة، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

أنتشال جثتي سائق ومزارع سقوط سيارة ربع نقل أعلي معدية بنهر النيل قرية الكرم بأبوقرقاص اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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