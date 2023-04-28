الأرصاد: طقس السبت مائل للدفء نهارًا وللبرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 25 14

دمنهور 23 14

وادي النطرون 21 14

كفرالشيخ 24 15

المنصورة 24 15

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 23 15

دمياط 23 16

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 16

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 26 15

نخل 25 06

كاترين 22 05

الطور 27 19

طابا 24 18

شرم الشيخ 30 19

الإسكندرية 21 15

العلمين الجديدة 21 16

مطروح 20 15

السلوم 22 15

سيوة 23 17

رأس غارب 27 19

الغردقة 30 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 19

شلاتين 29 21

حلايب 26 22

أبورماد 30 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 26 15

بني سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28 17

قنا 30 18

الأقصر 32 19

أسوان 32 19

الوادي الجديد 29 18

أبوسمبل 33 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 23

المدينة 34 19

الرياض 38 21

المنامة 31 25

أبوظبي 36 25

الدوحة 35 26

الكويت 38 24

دمشق 19 08

بيروت 18 14

عمان 16 08

القدس 17 08

غزة 20 15

بغداد 34 18

مسقط 32 27

صنعاء 25 13

الخرطوم 39 26

طرابلس 27 20

تونس 32 20

الجزائر 26 19

الرباط 27 15

نواكشوط 35 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 03

إسطنبول 16 07

إسلام آباد 32 19

نيودلهى 33 23

جاكرتا 34 25

بكين 24 11

كوالالمبور 32 25

طوكيو 23 16

أثينا 19 10

روما 22 10

باريس 20 10

مدريد 28 13

برلين 14 05

لندن 17 10

مونتريال 15 07

موسكو 15 05

نيويورك 14 10

واشنطن 17 12

أديس أبابا 22 14