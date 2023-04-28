الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عنصرين شديدى الخطورة فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أسلحة المتهمين
أسلحة المتهمين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى قتل وسبق اتهامه في 7 قضايا أبرزها (مخدرات - سلاح - بلطجة - قتل) والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات، والمتهم في واقعة إصابة فرد شرطة بالقليوبية طرف أحد أصدقائه عنصر إجرامي (له معلومات جنائية)، وسبق اتهامه فى 8 قضايا ما بين (مخدرات - سلاح -  ضرب) بشقة سكنية مُستأجرة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ولدى استشعارهما بالقوات بادرا وآخر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأضرموا النيران بالشقة المشار إليها في محاولة للهرب، وأسفر التعامل عن مصرع العنصرين المشار إليهما، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وعُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وأثناء التعامل حاول العنصر الإجرامى الثالث الهرب عن طريق القفز من شرفة الشقة المشار إليها ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أنه عاطل، سبق اتهامه فى عدد من القضايا ما بين (سلاح - مخدرات - سرقة) مطلوب التنفيذ عليه بالحبس فى عدة قضايا، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

احد العناصر الاجرامية مصرع عنصرين شديد الخطورة الامن العام إطلاق الأعيرة النارية السيطرة على الحريق العناصر الإجرامية شديد الخطورة تبادل اطلاق النيران مع الشرطة تبادل إطلاق النيران

الأكثر قراءة

نجاة 11 من الموت إثر اصطدام سيارة بسور منزل فى الوراق

بمشاركة مصرية.. الرئيس التونسى يفتتح فعاليات الدورة 37 لمعرض تونس للكتاب

بتوجيهات الرئيس السيسى.. "الصحة" تقدم الخدمات الطبية لجميع القادمين من السودان

وزير الدفاع البيلاروسى: واشنطن تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار فى منطقة منظمة شنغهاى

حريق يلتهم جسد مواطن داخل شقة بمنطقة الوراق

مصرع فلاح على يد حلاق طعنا في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل