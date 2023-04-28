مصرع عنصرين شديدى الخطورة فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى قتل وسبق اتهامه في 7 قضايا أبرزها (مخدرات - سلاح - بلطجة - قتل) والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات، والمتهم في واقعة إصابة فرد شرطة بالقليوبية طرف أحد أصدقائه عنصر إجرامي (له معلومات جنائية)، وسبق اتهامه فى 8 قضايا ما بين (مخدرات - سلاح - ضرب) بشقة سكنية مُستأجرة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ولدى استشعارهما بالقوات بادرا وآخر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأضرموا النيران بالشقة المشار إليها في محاولة للهرب، وأسفر التعامل عن مصرع العنصرين المشار إليهما، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وعُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وأثناء التعامل حاول العنصر الإجرامى الثالث الهرب عن طريق القفز من شرفة الشقة المشار إليها ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أنه عاطل، سبق اتهامه فى عدد من القضايا ما بين (سلاح - مخدرات - سرقة) مطلوب التنفيذ عليه بالحبس فى عدة قضايا، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.