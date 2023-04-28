الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواطن عائد من السودان يرفع صورة الرئيس السيسى وعلم مصر (فيديو)

جريدة الدستور

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، مواطنا عائدا من السودان على متن الطائرة بقاعدة شرق يرفع صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعلم مصر.

ووصلت منذ قليل، أول طائرة لليوم الخامس على التوالي للعبور الجوي من السودان، إلى الداخل المصري.

وتتزايد الأعداد ساعة تلو الأخرى منذ اليوم الأول، والآن ربما العدد يفوق الـ5 آلاف مواطن مصري قدموا بالفعل إلى أرض الوطن، عن طريق العبور الجوي، أو العبور البري.

رسائل امتنان وتقدير للدولة المصرية

وأظهر الفيديو رسائل امتنان وتقدير للدولة المصرية من المصريين القادمين، وهناك رسائل تحية للرئيس السيسي، وهذه الرسائل نلمسها من الصور والأعلام التي بين أيديهم، وأيضًا عن الطريق الرسائل التي قدموها عبر شاشة "إكسترا نيوز" عن طريق اللقاءات التي تم إجراؤها معهم.

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