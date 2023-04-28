الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى بزيه التقليدى أمام الرجاء.. تفاصيل الاجتماع الفنى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع الفني

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

حضر الاجتماع الفني الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الرجاء الزي الأبيض كاملًا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء غدٍ السبت على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

الإجتماع الفني سيد عبدالحفيظ كولر الاهلى الرجاء المغربي إياب دور الثمانية

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