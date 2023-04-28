مطروح تستقبل المشاركين في أولمبياد المحافظات الحدودية

استقبل الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، اليوم الجمعة، المشاركين في بطولة أولمبياد المحافظات الحدودية من محافظات "مطروح، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء" بفندق الإقامة المشير أحمد بدوي، استعدادا لانطلاق للفعاليات خلال الفترة من 28 أبريل وحتى الثاني من شهر مايو 2023.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن البطولة بنسختها الرابعة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف أن محافظة مطروح اليوم استقبلت اليوم الجمعة ممثلي المحافظات الحدودية المشاركين في البطولة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء قرعة البطولة مساء اليوم الجمعة، على أن تنطلق البطولة والإفتتاح صباح يوم السبت الموافق 29 أبريل، مؤكدا على أن المشاركين سيتنافسون على 12 لعبة فردية وجماعية، بالإضافة إلى مشروعات الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، خلال تصريحات خاصة سابقة لـ"الدستور، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال المشاركين في أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بعد غد الجمعة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أنه سيتم استقبال المشاركين وعددهم 2000 مشارك في 4 فنادق بمدينة مرسي مطروح مشيرا إلى أن ستبدأ الفعاليات يوم 28 أبريل 2023 والختام يوم 3 مايو 2023 بحضور وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعددا من الوزراء ومحافظي المحافظات الحدودية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح على أنه على هامش الفعاليات ستقام أنشطة فنية وثقافية وأنشطة رياضية لاتحاد الاتحادات الرياضية فضلا عن إقامة معرض لذوي الهمم.

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