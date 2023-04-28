الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطروح تستقبل المشاركين في أولمبياد المحافظات الحدودية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، اليوم الجمعة،  المشاركين في بطولة أولمبياد المحافظات الحدودية من محافظات "مطروح، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء" بفندق الإقامة المشير أحمد بدوي، استعدادا لانطلاق للفعاليات خلال الفترة من 28 أبريل وحتى الثاني من شهر مايو 2023.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن البطولة بنسختها الرابعة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف أن  محافظة مطروح اليوم استقبلت اليوم الجمعة ممثلي المحافظات الحدودية المشاركين في البطولة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء قرعة البطولة مساء اليوم الجمعة، على أن تنطلق البطولة والإفتتاح صباح يوم السبت الموافق 29 أبريل، مؤكدا على أن المشاركين سيتنافسون على 12 لعبة فردية وجماعية، بالإضافة إلى مشروعات الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، خلال تصريحات خاصة سابقة لـ"الدستور، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال المشاركين في أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بعد غد الجمعة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أنه سيتم استقبال المشاركين وعددهم 2000 مشارك في 4 فنادق بمدينة مرسي مطروح مشيرا إلى أن ستبدأ الفعاليات يوم 28 أبريل 2023 والختام يوم 3 مايو 2023 بحضور وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعددا من الوزراء ومحافظي المحافظات الحدودية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح على أنه على هامش الفعاليات ستقام أنشطة فنية وثقافية وأنشطة رياضية لاتحاد الاتحادات الرياضية فضلا عن إقامة معرض لذوي الهمم.

FB_IMG_1682678084032
FB_IMG_1682678084032
FB_IMG_1682678079172
FB_IMG_1682678079172
FB_IMG_1682678075753
FB_IMG_1682678075753
FB_IMG_1682678073994
FB_IMG_1682678073994
FB_IMG_1682678071881
FB_IMG_1682678071881
FB_IMG_1682678070243
FB_IMG_1682678070243
FB_IMG_1682678068387
FB_IMG_1682678068387
FB_IMG_1682678066315
FB_IMG_1682678066315
FB_IMG_1682678064610
FB_IMG_1682678064610
FB_IMG_1682678062930
FB_IMG_1682678062930
FB_IMG_1682678061238
FB_IMG_1682678061238
FB_IMG_1682678059656
FB_IMG_1682678059656
FB_IMG_1682678055140
FB_IMG_1682678055140
FB_IMG_1682678053602
FB_IMG_1682678053602
FB_IMG_1682678051389
FB_IMG_1682678051389
FB_IMG_1682678048850
FB_IMG_1682678048850
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحافظات الحدودية أولمبياد المحافظات الحدودية محافظ مطروح

الأكثر قراءة

نجاة 11 من الموت إثر اصطدام سيارة بسور منزل فى الوراق

بتوجيهات الرئيس السيسى.. "الصحة" تقدم الخدمات الطبية لجميع القادمين من السودان

بمشاركة مصرية.. الرئيس التونسى يفتتح فعاليات الدورة 37 لمعرض تونس للكتاب

حريق يلتهم جسد مواطن داخل شقة بمنطقة الوراق

مصرع فلاح على يد حلاق طعنا في المنوفية

وزير الدفاع البيلاروسى: واشنطن تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار فى منطقة منظمة شنغهاى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل