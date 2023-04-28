الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه المنيا" يبحث تنشيط نسب تحصيل المتأخرات والتوسع في العدادات مسبقة الدفع

رجب السعيد
رجب السعيد

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اجتماعا مع مسؤولي القطاع التجاري بالشركة ومديري الشؤون التجارية بالأفرع، وذلك لمناقشة رفع وتنشيط نسب تحصيل المتأخرات من خلال تحرك لجان من الإدارة العامة للشؤون التجارية والقراء والمحصلين بالأفرع تعمل علي مدار 12 ساعة لتقليل المتأخرات.

وأكد  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، أنه قد تم حصر المتأخرات علي مستوى أفرع الشركة وتحديد المناطق الساخنة التي بها نسبه متأخرات عالية وكذلك متأخرات المصالح الحكومية، وتكليف مديري الشئون التجارية بالأفرع بمتابعة أعمال تحصيل المتأخرات وتقديم تقارير يومية حول نسب التحصيل وتقليل المتأخرات بالأفرع.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، والتي تساهم في تقليل الأخطاء في القراءات وتسمح للمواطنين حساب الكميات التي يقومون باستهلاكها شهريا وكذلك تدريب الفنيين علي أعمال صيانة العدادات مسبقة الدفع وتركيبها.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي استمرار عمل لجان الخلسة بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن ومديري أفرع الشركة بمراكز (المنيا_مطاي- سمالوط- ملوي- دير مواس- أبو قرقاص- بني مزار- مغاغة- العدوة) لضبط المخالفات والعمل على توعية المواطنين للتعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز والإبلاغ في حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل والتواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى والمطالب التي ترد للشركة عبر القنوات المحددة لذلك مثل الخط الساخن وخدمة المحمول والواتساب.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلي أنه سيتم عقد اجتماع شهري لمناقشة أعمال القطاع التجاري ونسب التحصيل والمتأخرات والوصلات الخلسة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات حيث إن القطاع التجاري يعد هو عصب الشركة.

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مياه المنيا تحصيل المتأخرات وتركيب العدادات مسبقة الدفع القضاء علي الوصلات الخلسة القطاع التجاري بالشركة المهندس رجب السغيد جبر رئس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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