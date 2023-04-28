الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة أجنبية بكوكايين قيمته 3.8 مليون جنيه في البساتين

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين أجنبيين في القاهرة لاتجارهما في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اتجار عنصر إجرامي أجنبي يقيم في منطقة البساتين بالقاهرة في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه وبصحبته سيدة أجنبية تقيم في المرج وبحوزتهما كمية لمخدر الكوكايين وزنت 1500 جرام و1144 قرصا مخدرا ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية و4 هواتف محمولة وميزان حساس.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والميزان لإعداد وتهيئة المخدر المضبوط والسيارة فى النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3,800,000 (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه تقريباً)، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

احد العناصر الاجرامية 500 كيلو جرام أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذخائر غير المرخصة الهواتف المحمولة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ضبط كوكايين مكافحة المخدرات والأسلحة

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