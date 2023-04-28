موعد مباراة الأهلي والرجاء بالتوقيت الصيفي الجديد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والرجاء بالتوقيت الصيفى الجديد والتشكيل المتوقع، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، بدءًا من منتصف ليل اليوم الجمعة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

ويرغب الأهلي في تأمين انتصاره الذي حققه على الرجاء بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، من أجل العبور إلى دور نصف النهائي للبطولة القارية، آملًا في إعادة اللقب لخزائنه بعدما خسره لصالح الوداد المغربي في الموسم الماضي.

وكان النادي الأهلي قد انتصر على الرجاء بهدفين نظيفين عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة، يوم السبت الماضي، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال.

موعد مباراة الاهلى والرجاء بالتوقيت الصيفى الجديد

أما عن موعد مباراة الاهلى والرجاء بالتوقيت الصيفى الجديد، فتُقام غدًا السبت 29 أبريل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 4.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

ونستعرض تباعًا تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

ويتأهل الفائز من مباراة الغد لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة المنتصر من مواجهة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي قد فاز في الجزائر ذهابًا بهدف دون مقابل، ليقترب من التأهل لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.