الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والرجاء بالتوقيت الصيفي الجديد والتشكيل المتوقع

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي والرجاء بالتوقيت الصيفى الجديد والتشكيل المتوقع، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، بدءًا من منتصف ليل اليوم الجمعة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

ويرغب الأهلي في تأمين انتصاره الذي حققه على الرجاء بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، من أجل العبور إلى دور نصف النهائي للبطولة القارية، آملًا في إعادة اللقب لخزائنه بعدما خسره لصالح الوداد المغربي في الموسم الماضي.

وكان النادي الأهلي قد انتصر على الرجاء بهدفين نظيفين عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة، يوم السبت الماضي، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال.

موعد مباراة الاهلى والرجاء بالتوقيت الصيفى الجديد

أما عن موعد مباراة الاهلى والرجاء بالتوقيت الصيفى الجديد، فتُقام غدًا السبت 29 أبريل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 4.

بعد شجاره مع الكبير.. نجم الرجاء خارج قائمة مباراة الأهلي

موعد مباراة ريال مدريد ومان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

ونستعرض تباعًا تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

ويتأهل الفائز من مباراة الغد لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة المنتصر من مواجهة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي قد فاز في الجزائر ذهابًا بهدف دون مقابل، ليقترب من التأهل لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلى الرجاء دورى ابطال افريقيا النادي الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع موعد مباراة الأهلي والرجاء الأهلي والرجاء

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى.. غدًا

رئيس "الإنجيلية" ينعى الأخ سعد بليغ رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين

القائم بأعمال السفير السودانى فى السعودية: مصر فتحت أبوابها للسودانيين كما تفعل دائمًا

البابا فرنسيس يصل إلى المجر فى زيارته الرسولية

أخبار الظهيرة| تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم بالمحافظات.. والوداد يستضيف سيمبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء