غدًا.. مؤلفات "عائلة باخ" فى حفل فنى لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا فنيًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، لمؤلفات عائلة باخ، وذلك في تمام الثامنة من مساء غد السبت 29 أبريل الجاري، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو شريف محي الدين.

يشارك في الحفل صوليست التشيلو الفنان أحمد عبدالحكيم، وصوليست الفيولينة الفنانة نفين المحمودى والفنان كريم فواد يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من مؤلفات عائلة المؤلف الموسيقي الألماني يوهانس سبستيان باخ.

يشار إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس عام 2004 على يد المايسترو الراحل جهاد داوود، وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة، كما شارك فى مهرجانات فنية كثيرة داخل مصر وخارجها، ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.

وكانت قد نظمت دار الأوبرا المصرية مساء أمس الخميس 27 إبريل، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ27 لرحيل الموسيقار سيد مكاوي، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع الألحان التي قدمها سيد مكاوي لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، والتي تميزت بالحفاظ على الطرب الشرقي الأصيل منها: موسيقي خطوة حبيبي أداء الفرقة الموسيقية، لو تعرفوا، حلوين من يومنا، أنا هنا يا ابن الحلال، أوقاتي بتحلو، الصهبجية، الورد جميل، يا حلاوة الدنيا، اسأل عليا مرة، وليلة إمبارح، ياصلاة الزين، قال إيه بيسألوني، يا مسهرني، أداء كل من: الفنانة يمني حسن، الفنان أشرف عبود، الفنانة ندى غالب، الفنان السيد وهب الله، الفنان محمد رئيس، الفنانة هبة إسماعيل، الفنان محمد حسن متولي، الفنانة بسملة.

يذكر أن الموسيقار سيد مكاوي، هو أحد الملحنين والمطربين المميزين في تاريخ الموسيقى العربية، وآخر من حمل لقب شيخ الملحنين بعد زكريا أحمد.