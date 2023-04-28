الجارديان: "كليوباترا" أثار عاصفة من الجدل فى مصر دفاعًا عن الحضارة القديمة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مسلسل “كليوباترا” المقرر عرضه في 10 مايو على منصة نتفليكس، أثار عاصفة من الجدل في مصر لما يحمله من تشويه متعمد للحضارة المصرية.

وقالت الصحيفة: “كانت هناك دعوات في السابق لحظر نتفليكس بسبب المحتوى الذي يعتبر مسيئًا لمصر”.

وسلطت الصحيفة الضوء على بيان وزارة الآثار، الذي أكد أن كليوباترا تتمتع بـ"بشرة بيضاء وخصائص هيلينستية (وهى فترة في التاريخ القديم كانت فيها الثقافة اليونانية)"، والنقوش البارزة والتماثيل للملكة كليوباترا هى خير دليل".

وقال مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن تصوير الملكة الشهيرة على أنها سوداء ليس أقل من "تزوير للتاريخ المصري"، وتاريخ الملكة كليوباترا جزء مهم من تاريخ مصر في العصور القديمة.

ومسلسل الملكة كليوباترا من إنتاج جادا بينكيت سميث وبطولة أديل جيمس، من المقرر إطلاقها على منصة البث في 10 مايو.

سلطت الصحيفة أيضًا الضور على آراء بعض الخبراء إن مثل هذه النقاشات غير تاريخية، لأن كلا الجانبين يعكس وجهات نظر معاصرة حول العرق، بدلًا من كيفية فهم العرق في العصور القديمة.

قالت ريبيكا فوتو كينيدي، الأستاذة المشاركة في الكلاسيكيات في جامعة دينيسون، إن السؤال عما إذا كان شخص ما "أسود" أو "أبيض" أمر عفا عليه الزمن، ولابد لدراسة أكثر من محاولة لفهم العصور القديمة بشروطها وتفاصيلها الخاصة.

وقال: "لا حرج في تصوير كليوباترا على أنها سوداء، لكن تكمن المشكلة في أنه تم التحايل علي كليوباترا قبل ذلك، فلقد زعم فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2009 أن كليوباترا لديها دم أفريقي، لكن كان دون صدى”.