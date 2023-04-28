بلينكن: الولايات المتحدة الامريكية ترحب بتمديد الهدنة فى السودان 72 ساعة

قال وزير الخارجية الامريكي، انتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بتمديد الهدنة في السودان 72 ساعة.

وأكد “بلينكن” على حث الأطراف السودانية على الالتزام بوقف القتال وضمان وصول المساعدات دون عراقيل.

وحذر البيت الأبيض، أمس الخميس، من أن الوضع قد يزداد سوءًا في أي لحظة في السودان، مشيرًا إلى أن القوات البحرية الأمريكية تنتشر في المنطقة لتقديم أي دعم عند الحاجة بسبب الوضع في السودان.

وقال بيان البيت الأبيض: “ننسق لإجلاء أمريكيين من السودان بمساعدة المملكة العربية السعودية، كما أنه على الأمريكيين الراغبين بمغادرة السودان استغلال الفرصة خلال اليومين المقبلين”.

فيما طالب البيان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باحترام وقف إطلاق المعلنة لمدة ثلاثة أيام ومن المحتمل تمديدها.

وكان قد أعلن الجيش السوداني، في وقت سابق عن تمديد الهدنة 72 ساعة للعمليات الإنسانية وإجلاء الأجانب، وفق بيان عبر الصفحة الرسمية للقوات العامة للقيادة السودانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن امله بالتزام المتمردين بالهدنة وعدم خرقها.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدًا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعًا قبليًا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية، وقواتنا متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات.

وحاول المتمردون نهارًا أمس الهجوم على قيادة المنطقة المركزية لكن قواتنا تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة، ولم يسلم العدو أيًا من الأفراد الذين اعتقلهم أثناء توجههم لمباشرة أعمالهم صباح يوم اندلاع التمرد.

وبلغ لمختلف الوحدات بالعاصمة والولايات أعدادًا كبيرة من الذين استجابوا لنداء هجر صفوف المتمردين والانضمام للقوات المسلحة وعددهم يقترب من المائتين ونتوقع المزيد، وما زال العدو يستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق بوسط الخرطوم مما يتسبب في تدمير لبعض البنايات والمرافق.