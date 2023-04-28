عبد الحليم علام يجري جولة تفقدية لنادي المحامين في جليم

أجرى الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لنادي المحامين في جليم بالإسكندرية استعدادا لافتتاحه بشكل كامل قريبا.

ورافق النقيب العام خلال جولته، عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات ومجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، وحرص خلال جولته على متابعة التجهيزات النهائية واستعراض ما تم من جهد لتحقيق هذا الصرح الكبير.

- النقابة استطاعت تحقيق إنجاز كبير في تجهيز النادي وتهيئته ليكون لائقا بأعضاء الجمعية العمومية

وخلال جولته أكد نقيب المحامين أن النقابة استطاعت تحقيق إنجاز كبير في تجهيز النادي وتهيئته ليكون لائقا بأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، مقدما الشكر لمجلس النقابة الفرعي لمتابعته المستمرة لعملية الانشاء والتجهيز.

وقال "علام"، تأخرنا كثيرا في تحقيق هذا الحلم، لكننا أنجزنا في وقت قياسي، واحتاج إلى جهد كبير حتى أصبح اليوم صرح نفتخر به أمام الجميع، فكل الشكر لأعضاء الجمعية العمومية، ومجلس إدارة نادي المحامين بالإسكندرية، والمجلس الفرعي على تحقيق هذا الإنجاز.

- تنظيم احتفالية لافتتاح النادي

وأكد أنه سوف يتم تنظيم احتفالية لافتتاح النادي الذي أصبح يليق بكل محامي مصر، بحضور أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.

فيما كشف المحامي محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب المحامين بالإسكندرية ووكيل النقابة الفرعية، أن المبنى انتهى بشكل شبه نهائي، وسوف يتم الافتتاح خلال أسابيع قليلة.

وقال، استلمنا النادي هيكل خرساني من الإنتاج الحربي وتم إنهاء كافة الأعمال بمعرفة نقابة الإسكندرية الفرعية خلال عشرة أشهر فقط، مضيفا يضم النادي مجموعة من الكافتيريات وقاعة أفراح ومطاعم وحمام سباحة وصالة العاب رياضية ومنطقة ألعاب أطفال ومصلي رجالي وحريمي، وتم إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر.

ولفت "إبراهيم"، إلى أن النادي مخصص لكافة محامين مصر، ويمكن دخوله بكارنيه العضوية دون الحاجة الى أي اشتراكات، وسوف يتم إسناد عملية الإدارة لمتعهد حرصا على استمرار تقديم خدمة لائقة.

ونوه إلى أنه كان من المفترض ان تتحمل النقابة العامة تكاليف الانشاء، ولكن النقابة الفرعية من خلال مواردها الذاتية هي من تحملت ذلك وقامت بجهد كبير خلال فترة النقيب عبد الحليم علام في سبيل إنهاء عملية الانشاء والتجهيز في هذا الشكل اللائق والذي سوف ينال إعجاب وفخر كافة أعضاء الجمعية العمومية.