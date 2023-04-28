الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشقاء بتسمم في الإسماعيلية إثر تناول طعام فاسد

تسمم
تسمم

أُصيب 3 أشقاء، مساء الخميس، بتسمم بسبب تناول طعام فاسد، ، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود إخطارا يفيد اشتباه تسمم غذائي لـ 3 أشقاء في أبو عطوة الزغابة بجوار قهوة غريب قاسم

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل التسمم.

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إصابة 3 أشقاء بتسمم في الإسماعيلية إثر تناول طعام فاسد

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