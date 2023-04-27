محمد عفيفي يكشف لـ"أطياف" سر مقولة "المصريين دمهم خفيف"

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن دراسة التاريخ لا تهدف لمعرفة الماضي فقط، ولكن لأن الماضي يؤدي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.

وأشار خلال لقائه مع الدكتورة صفاء النجار، في برنامج "أطياف" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن الشخصية المصرية منفتحة على ذاتها وعلى الآخرين، مردفا: "لهذا أصدقاؤنا في العالم العربي يقولون المصريين دمهم خفيف، لأنه منفتح يبدأ حوار، ويتعلم بسرعة".

ولفت إلى أن الهجمة السلفية قللت الانفتاح بعض الشيء، لكن الشخصية المصرية عادت منفتحة على الذات وعلى الآخر، واستدل على انفتاح الشخصية المصرية على الآخر بذوبان الفنانين غير المصريين في وسط الشعب المصري، حتى أنه أصبح صعب على العامة أن يصدقوا أن ماري منيب أو نجيب الريحاني ليسوا مصريين الأصل، مردفا: "النموذج المتجسد للحما المصرية ماري منيب، هي ليست مصرية، وإنما لبنانية جاءت مصر وهي صغيرة وعاشت في شبرا، ونجيب الريحاني والده عراقي، لكن لو قلت للناس نجيب الريحاني عراقي لن يصدقك أحد".

ولفت عفيفي، إلى أن حي شبرا كان ملهمًا لأبناء جيله من حيث تنمية الخيال والفنون.