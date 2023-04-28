الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى عن ملف الحماية الاجتماعية: الرئيس يعطى توجيهاته مبكرًا لتخفيف أعباء المواطنين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن ملف الحماية الاجتماعية هو ركن أساسي في الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة عندما قامت بتنفيذ ملف الإصلاح الاقتصادي كانت على علم أنه سيكون له أثار وتداعيات على المجتمع والدولة عالجت ذلك.

 

وأضاف “بدرة”، خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن موجة التضخم وارتفاع الأسعار، الدولة قامت بمواجهة أثار الإصلاح الاقتصادي من خلال دعم الأسر وزيادة في المعاشات والمرتبات، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المالية على المجتمع. 

 

أسباب التضخم وارتفاع الأسعار

وأشار “بدرة” إلى أن توجيهات الرئيس كانت قبل الموازنة الجديدة بـ 3 أشهر، وذلك لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وجزء كبير من أسبابها هو الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ارتفاع مستوى أسعار الفائدة بالعالم، كما أن جائحة كورونا لم تنته بعد لأن الدول لم تفتح بشكل كامل حتى الآن. 

وأكد أن الرئيس يعطي توجيهاته مبكرًا لأنه يعلم أن هناك أضرارًا ستقع على كاهل الأسرة لأننا كدولة ناشئة لا تستطيع طباعة أموال وتمنحها للناس مثل أمريكا والتي تسببت في أزمة كبيرة بسبب ذلك. 

الحماية الاجتماعية مصطفى بدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيف الأعباء المالية الاصلاح الاقتصادي الموازنة الجديدة

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