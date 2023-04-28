نائب التنسيقية: الدولة بذلت جهوداً كبيرة لإجلاء مواطنيها من السودان

أكد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، إنه يدعم موقف الدولة الوطنية المصرية وقيادتها السياسية لتعاملها بمنتهي الاحترافية مع ملف السودان، وإجلاء المواطنين المصريين من السودان بكل إحترافية.



وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إدراك مصر لدورها التاريخي تجاه السودان ومتابعة الموقف المأزوم لحظة بلحظة ومحاولة رأب الصدع بين الأطراف المتشابكة، مشيرًا إلي أن الدولة الوطنية المصرية بذلت جهود دبلوماسية وعسكرية لمواجهة المخاطر الأمنية على الاتجاه الجنوبي الغربي وحرصت على تأمين هذه الاتجاهات دون التدخل في شئون الدول.



وأوضح حجاج، أن الدولة المصرية عملت على تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان والعمل على تخفيف معاناتهم وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم بكل إحترافية.



التنسيقية تشارك في احتفالية إعلان البحرين للتعايش السلمي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حفل تدشين "إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي" الذي أقامه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ونظمته سفارة البحرين بالقاهرة، بحضور مجموعة من السفراء.



ويتضمن إعلان مملكة البحرين عدداً من المبادئ تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام في العالم، ويهدف مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي والتنوع الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية، إضافة إلى فتح قنوات تعاون مع أعرق الجامعات العالمية، ومنها أكسفورد وكامبردج وسابينزا، بهدف إعداد جيل من الشاب يؤمن بمبدأ التعايش والتسامح وقبول الآخر.



وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية شهدت خلالها العلاقات المصرية البحرينية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقات وطيدة ولها من الخصوصية والأهمية والأولوية ما يجعلها نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء على مختلف المستويات.