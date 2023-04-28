الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هيوفّر كهرباء".. كيف استقبلت السوشيال العمل بالتوقيت الصيفي؟

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

يبدأ منتصف الليلة العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي وذلك بعد موافقة الحكومة مؤخرًا على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، اعتبارًا من الجمعة الأخير من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادي.

من المقرر أن يقدم المصريون ساعاتهم 60 دقيقة كاملة في تمام الساعة 12 منتصف ليل اليوم، وقانون التوقيت الصيفي صدر في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية العالمية وحرص الحكومة على ترشيد استخدام الطاقة.

ويرصد "الدستور" ردود أفعال روّاد السوشيال ميديا على استخدام التوقيت الصيفي مرة أخرى، في سياق السطور التالية.

وقال محمد أبو سويلم من مستخدمي فيسبوك:"من بكرة، العصر في مصر هياذن الساعة ٤ ونص"، وكتبت رانيا سعد من روّاد موقع فيسبوك:"أنا واحده متعرفش النهاردة يوم إيه ولا شهر إيه هيفرق معاها ساعه واحده هتتغير😂 كله رايح😂".

وكتب حساب باسم ياسر الأسيوطي على فيسبوك:"ألف مليون تحيه لهذا القرار الصائب، الذهاب للعمل بدري والعودة بدري في الصيف شيء رائع".

في السياق، كتبت نهى إسماعيل من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "ده شيء موفر للكهربا جدًا لأن الناس حتعيش ساعة زيادة في نهار ربنا من غير كهربا وده أثبت فعاليته في دول أوروبا من سنين وإحنا محتاجين ده".

وكتبت رنا راشد قائلًة:"النظام ده بيستخدم في معظم بلاد العالم وعلى رأسهم أمريكا وإنجلترا، الغرض من النظام ده ان الانسان يستفيد من الشمس ونورها لأطول فترة ممكنة وبالتالي المفروض ده يقلل استهلاك الكهرباء عشان المطلوب إن احنا نعتمد علي نور الشمس للإضاءة و دة السبب في كل بلاد العالم، للاسف في مصر احنا كل حاجة معترضين عليها بدون علم".

https://www.facebook.com/omargunzofficial/posts/pfbid038GagSmggypE3RLByPSdVBBh2w1qhD2Qi1GeT3m61Uw4i1zdKC96D5qKGjXSAGTKyl
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