بينهم بيراميدز.. هؤلاء هم المستفيدون حال انسحاب الزمالك من السوبر

تصاعدت أزمة انسحاب الزمالك من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر إقامتها الجمعة الموافق 5 مايو المقبل بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا الأحد المقبل، لاتخاذ قرارًا نهائيًا بشأن الانسحاب من مباراة السوبر من عدمه.

وينوي الزمالك الانسحاب من مباراة السوبر؛ لسببين رئيسيين أولهما وقف إيقاف محمود كهربا بعد استئناف الأهلي على قرار لجنة التظلمات التي عاقبت اللاعب بالإيقاف 12 مباراة.

أما السبب الثاني، فهو إسناد مباراة السوبر إلى الحكم الدولي محمود البنا وعدم منح الإدارة التحكيمية للقاء إلى حكم أجنبي.

ورغم مُطالبات جماهير نادي الزمالك ونجومه السابقين، إدارة القلعة البيضاء باتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب إلا أن هناك خسائر مادية ستطول النادي تصل إلى الغرامة مليون جنيه، بالإضافة إلى حرمان النادي من المشاركة لمدة عامين.

في المقابل سيكون هناك مستفيدين من قرار الانسحاب، ونستعرض أبرز المستفيدين من هذا القرار.

بيراميدز

هو أول المستفيدين في حال قرر الزمالك الانسحاب بشكل نهائي.

وسيكون الفريق السماوي هو طرف الأهلي في مباراة السوبر، خاصةً أن اللائحة التي وضعها اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر تؤكد على مشاركة وصيف الدوري في حال انسحاب بطل الدوري من خوض اللقاء.

وستكون الفرصة مواتية أمام بيراميدز وصيف الدوري في الموسم الماضي، للثأر من الأهلي الذي فاز عليه من أسبوعين وخطف منه بطولة كأس مصر.

الأهلي

بالتأكيد الأهلي أكبر المستفيدين من خلال إبعاد غريمه التقليدي من خوض اللقاء، وبالتالي ضياع فرصة تتويجه ببطولة قد تفرق كثيرًا مع لاعبيه معنويًا بعد موسم كارثي مرّ على الفارس الأبيض.

محمود كهربا

انسحاب الزمالك، سيعني انتصار كهربا الذي ستكون فرصته متاحة للمشاركة في مباراة السوبر بشكل طبيعي وبدون أي ضغوط نفسية.

أما حال مشاركة الزمالك، فهذا قد يعني رضوخ مسئولي اتحاد الكرة لضغوط مسئولي القلعة البيضاء وبالتالي سيتم رفض إيقاف عقوبة كهربا بشكل مؤقت.