استشاري نفسي توضح تأثير التوقيت الصيفي على الصحة العقلية

زاد البحث مؤخرًا عن موعد التغيير للتوقيت الصيفي، حيث بدأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشر عدد من المنشورات التي تذكر المواطنين بضرورة تغيير الساعة والعمل بالتوقيت الصيفي.

من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي 2023 بداية من غد الجمعة 28 أبريل 2023 وحتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الذي يوافق 26 أكتوبر 2023، وبموجب القرار سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) من الجمعة المقبل، لتصبح الساعة حينها 01:01 صباحًا، ويستمر العمل بذلك التوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الأخير من أكتوبر الساعة (23:59)، حيث سيتم حينها تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

كيف يؤثر التوقيت الصيفي على الصحة العقلية؟

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أنه يمكن أن يؤدي ضبط الساعات مرتين سنويًا مع مراعاة التوقيت الصيفي إلى عواقب صحية مختلفة، غالبًا في فصل الربيع، بسبب فقدان ساعة من النوم، ومع ذلك فإن العودة إلى الوقت القياسي قد تزيد من الاكتئاب وتؤثر على صحتك العقلية.

وأشارت "عبد السلام" أن هناك المزيد من الاكتئاب والقلق الذي تتغير فيه الساعة في كل من مارس والخريف، إذا كنت تعاني من حالة صحية عقلية موجودة مسبقًا أو كنت أكثر عرضة للقلق أو الاكتئاب، فقد يؤثر التوقيت الصيفي عليك.

التوقيت الصيفي والاكتئاب:

ربطت الأبحاث بين التوقيت الصيفي والخروج منه واضطراب النوم واضطرابات المزاج والانتحار، حيث وجدت دراسة نُشرت في 2017 في علم الأوبئة أن الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الوقت القياسي زاد من عدد زيارات المستشفى للاكتئاب بنسبة 11٪.

أضافت "عبد السلام" أن خاصة بالنسبة للأفراد المعرضين للقلق أو الاكتئاب، فإن هذا التغيير في الوقت يمكن أن يؤدي إلى نوبات من الاكتئاب أو القلق.

كما يمكن أن يؤدي تبديل الوقت إلى تفاقم الاضطراب العاطفي الموسمي أو زيادته، والاضطراب العاطفي الموسمي هو نوع من الاكتئاب يحدث بشكل موسمي ويتزامن أحيانًا مع الأيام التي تصبح أقصر من ذي قبل.

نوهت استشاري الطب النفسي، يؤدي التغيير في الوقت إلى تعطيل إيقاعات الساعة البيولوجية، والمعروفة أيضًا باسم وظائف الجسم الأساسية التي تعمل على مدار 24 ساعة.

كما يؤثر التغير للتوقيت الصيفي على إيقاعاتك اليومية، ومع ذلك فإن أي اضطراب قد يسبب مشاكل صحية، فواحدة من أكثر إيقاعات الساعة البيولوجية شهرة هي دورة النوم والاستيقاظ ، والتي تؤثر عندما نشعر بالتعب.